Egito volta a negociar cessar-fogo de palestinos Mediadores egípcios viajaram à Faixa de Gaza para retomar as conversações sobre um cessar-fogo por parte dos grupos militantes palestinos, disseram fontes do Cairo. A trégua seria o primeiro passo para o reinício das negociações de paz entre israelenses e palestinos. O Egito foi o anfitrião das conversações realizadas entre 12 facções palestinas no início deste mês no Cairo. O primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, também participou dessa rodada de negociação. O encontro, no entanto, terminou sem acordo. Os grupos islâmicos se negaram a cessar seus ataques contra objetivos militares israelenses e colonos judeus. Hoje, em Ramallah, Korei insinuou novos progressos. "Discutimos isso (o cessar-fogo) em todas as reuniões e é uma prioridade palestina e, se Deus quiser, teremos uma importante novidade nos próximos dias", disse, sem fornecer outros detalhes. Na frente de batalha, tropas israelenses mataram a tiro dois palestinos desarmados na manhã de hoje, quando eles tentavam entrar em Israel pela Faixa de Gaza. De acordo com o Exército, quatro outros palestinos conseguiram chegar ao território israelense. Um deles, detido mais tarde, também estava desarmado. Os outros três continuam a ser procurados.