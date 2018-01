Ehud Olmert e Condoleezza Rice se reunirão novamente O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, se reunirão nesta segunda-feira, 26, novamente após a primeira das duas reuniões que a chefe da diplomacia americana deve realizar pela região. Fontes do Escritório do primeiro-ministro israelense disseram que o encontro deste sábado se desenvolveu em um ambiente "positivo" e que amanhã os dois voltarão a se encontrar, quando Rice retornar de Amã. A reunião de hoje aconteceu na residência oficial de Olmert em Jerusalém. Antes do início do encontro começar, fontes governamentais informaram que se concentraria nos caminhos para impulsionar o processo de paz, e nas possibilidades de fazê-lo por meio da chamada Iniciatva Saudita. Israel também insistiu com Rice na necessidade de os palestinos libertarem o soldado Gilad Shalit, capturado em junho passado.