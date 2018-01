EI destrói peças da civilização assíria em museu do Iraque

BAGDÁ - O Estado Islâmico destruiu uma coleção de estátuas e esculturas do Museu Histórico de Mossul, no norte do Iraque. As peças, que remontam à antiga era assíria, datam dos séculos 7 e 8 a.C., têm valor histórico inestimável.

O vídeo dos militantes islâmicos radicais mostrou homens atacando os artefatos com marretas ou furadeiras, dizendo se tratar de símbolos de idolatria. "O Profeta Maomé nos ordenou a nos livramos de estátuas e relíquias, e seus companheiros fizeram o mesmo quando conquistaram países depois dele", disse um homem não identificado na filmagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O museu foi tomado pelo Estado Islâmico em junho. Os militantes derrubaram as estátuas de suas colunas, despedaçando-as no chão, e um homem usou uma furadeira elétrica em um touro alado.

No vídeo é possível ver um grande recinto repleto de estátuas desmembradas, com canções da facção sendo tocadas ao fundo.

Lamia al-Gailani,arqueóloga iraquiana e membro associado do Instituto de Arqueologia, sediado em Londres, disse que os militantes causaram um dano incalculável.

"Não é só a herança do Iraque, é do mundo todo. É a herança humana", declarou. "As peças são inestimáveis, únicas. É inacreditável. Não quero mais ser iraquiana." A cientista comparou o estrago à destruição das estátuas de Buda em Bamiyan realizada pelo Taliban afegão em 2001./ REUTERS