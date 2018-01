EI usa drones para atacar Exército iraquiano em Mossul

MOSCOU - O Estado Islâmico tem usado drones para atacar tropas iraquianas que estão avançando sobre Mossul, a maior fortaleza urbana do grupo militante no Iraque, disse o Exército iraquiano nesta quinta-feira.

As forças iraquianas, com apoio de uma coalizão liderada pelos EUA, lançaram uma ofensiva em 17 de outubro para retomar Mossul, na campanha mais complexa dentro do Iraque desde a invasão americana de 2003 que destituiu Saddam Hussein.

Oficiais do Exército mostraram a jornalistas vários drones que parecem modelos de aviões que, segundo eles, o grupo construiu para procurar alvos ou lançar ataques.

"Estes drones foram encontrados em uma das casas (retomadas pelo Exército)", disse o general Abdul Wahab al-Saidi do serviço de combate ao terrorismo do Iraque, treinado pelos EUA, a repórteres em um quartel-general em um subúrbio de Mossul.

"O EI usa drones para vigilância e, às vezes, acopla explosivos a eles e usa contra comandantes ou quartéis-generais", disse Saidi, sem esclarecer se os ataques tiveram sucesso. / REUTERS