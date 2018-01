El Al dá gafe com a família de Rabin A companhia aérea israelense El Al pediu ontem desculpas à família de Leah Rabin, a mulher do falecido premiê Yitzahak Rabin, assassinado há sete anos num atentado. Motivo: a companhia enviara um carta, nesta semana, informando que Leah estava fora do programa de milhagem "elite gold", pois fizera poucas viagens em 2001. Detalhe: Leah morreu em 12 de novembro, vitimada por um câncer.