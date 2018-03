El-Baradei inicia inspeção no Irã Uma delegação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), liderada pelo diretor-geral da entidade, ligada à ONU, Mohamed El-Baradei, iniciou hoje uma visita de três dias a instalações nucleares iranianas, que segundo os EUA poderiam servir a fins militares. Ao desembarcar, El-Baradei elogiou a ?boa cooperação do Irã?. A partir do aeroporto de Mehrabad, o diretor da AIEA dirigiu-se a Bushehr, 700 quilômetro ao sul de Teerã, onde técnicos russos vêm construindo a primeira central nuclear iraniana, em cumprimento a um contrato firmado em 1995. Moscou se comprometeu a montar um reator de 1.000 MW. O governo americano vem insistindo para que a Rússia encerre a cooperação com o Irã, sem sucesso.