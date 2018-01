El-Baradei visitará a Líbia na próxima semana O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohammed el-Baradei, anunciou hoje que viajará na próxima semana à Líbia para avaliar o programa de armas nucleares desse país. A Líbia aceitou submeter-se às inspeções sem aviso prévio da AIEA, subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), para convencer o mundo de que não esconde nenhuma arma nuclear proibida, disse hoje o chanceler líbio, Mohamed Abderrhmane Chalgam. O país liderado pelo coronel Muamar Kadafi, que há anos está na lista dos Estados Unidos como uma das nações que apóiam o terrorismo, anunciou na sexta-feira que estava abandonando seus planos de construir uma bomba atômica e outras armas proibidas. El-Baradei confirmou hoje que as autoridades líbias lhe informaram que estão dispostas a firmar um protocolo adicional do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), permitindo a realização de inspeções sem aviso prévio a suas instalações. A decisão foi tomada depois uma reunião realizada no sábado em Viena entre uma delegação líbia e El-Baradei. A Líbia admitiu que possui projetos de combustível nuclear, inclusive a posse de centrífugas e partes de centrífugas usadas no enriquecimento de urânio - um esforço nuclear mais avançado do que o esperado pelos EUA e a Grã-Bretanha, que negociaram o acordo com Trípoli. Tanto a Líbia quanto o Irã importaram centrífugas para enriquecimento de urânio. Diplomatas identificaram o Paquistão como um dos fornecedores do equipamento ao Irã, apesar de o governo paquistanês ter desmentido qualquer envolvimento. A Líbia é um dos 14 países que não assinaram a Convenção de Armas Químicas de 1993, proibindo a produção, a estocagem e o uso de armas químicas.