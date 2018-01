El Clarín dá como certa a renúncia de Menem O site do jornal argentino El Clarín dá como certa a renúncia do candidato Carlos Menem ao segundo turno das eleições presidenciais argentinas. Segundo o site, o anúncio oficial será feito nas próximas horas. Se confirmada a desistência, Néstor Kirchner seria o novo presidente do país. Segundo o site do El Clarín, o ex-presidente Menem teria sido pressionado pelos governadores menemistas, que temem o contágio de uma anunciada derrota, já que as pesquisas indicam franco favoritismo de Kirchner.