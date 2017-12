El Salvador concede asilo a militar golpista venezuelano O governo salvadorenho decidiu conceder asilo político ao contra-almirante venezuelano Carlos Molina Tanayo, um dos protagonistas do golpe de Estado de abril passado comtra o presidente Hugo Chávez. Em um comunicado divulgado no final da noite de ontem, a Chancelaria salvadorenha explicou que a decisão obedece a princípios humanitários e por El Salvador ser signatário da Convenção sobre Asilo Diplomático, assinado em 1954. Já para o líder da oposicionista Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén, com esse gesto El Salvador corre o risco de ser apontado como protetor do terrorismo. Molina Tamayo - argumentou Cerén - não desistiu de continuar conspirando contra o governo do presidente Chávez. Em Caracas, os advogados de Tamayo disseram que ele está à espera de um salvo-conduto do governo venezuelano para deixar o país.