El Salvador: Flores pede calma à população Em uma mensagem transmitida por cadeia nacional de rádio televisão, o presidente de El Salvador, Francisco Flores, pediu à população salvadorenha manter-se calma diante do novo terremoto de 6,6 graus de magnitude na escala Richter que atingiu o país ontem. De acordo com Comitê de Emergência Nacional (COEN) de El Salvador, aumentou para 237 mortos e 1.695 feridos o número de vítimas do tremor, que atingiu principalmente as regiões de Cuscatlán, La Paz, San Vicente, San Salvador e La Libertad, região central do país. O epicentro do tremor foi localizado a 24 quilômetros da capital de El Salvador. "Esse é mais um duro golpe da natureza contra El Salvador, mas faço um chamado pela tranqüilidade. Temos de nos manter calmos", declarou o presidente ao chegar à região para coordenar os esforços de ajuda aos afetados pelo tremor. Segundo o presidente, o terremoto provocou uma grande destruição de casas nas cidades de San Vicente, Santa Cruz Analquito e Guadalupe. Em San Emigdio, cerca de 50% a 80% foram destruídas.