El Salvador: novo tremor já matou 173 pessoas Pelo menos 173 pessoas morreram e 1.557 ficaram feridas em conseqüência de um novo terremoto que atingiu a região central de San Salvador ontem, de acordo com as últimas informações do Comitê de Emergência Nacional. O maior número de vítimas está concentrado principalmente nos povoados, vilas e cidades do departamento de Cuscatlan, San Vicente e La Paz, no centro do país. Uma extensa equipe de resgate, incluindo policias, soldados e civis, tentam localizar as vítimas sepultadas sob os escombros. Países como a Guatemata e os Estados Unidos, colaboram com os trabalhos de resgate. Médicos da organização Comandos de Salvamento conseguiram resgatar 25 crianças com vida numa escola no município de Candelária (40 km ao leste de San Salvador). Segundo a diretora da escola, cerca de 20 crianças salvadorenhas e uma professora morreram. O presidente de El Salvador, Francisco Flores, chegou ao município para acompanhar as equipes de salvamento. Há um mês, um violento terremoto de 7,6 a 7,9 graus na escala Richter devastou o país, causando cerca de 844 mortos, 4.723 feridos, centenas de desaparecidos e mais de US$ 1 bilhão de prejuízos no país.