El Salvador registra 100 tremores em 24 horas Cerca de 100 tremores, entre 2 e 5,3 graus na escala Richter, causaram no período de 24 horas uma morte e danos materiais, além de alarmar a população de El Salvador, que ainda tenta se recuperar dos potentes terremotos ocorridos em janeiro e fevereiro deste ano. O Centro de Pesquisas Geológicas informou que a maioria dos tremores teve como epicentro a cidade de San Vicente, na região central do país, onde, segundo o ministro de Obras Públicas, Miguel Angel Quirós, 44 casas foram totalmente destruídas. A morte foi registrada no povoado de Conchagua, 188 quilômetros a leste da capital: trata-se de um agricultor que ficou soterrado sob uma parede que se rompeu com os tremores.