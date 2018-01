El Salvador sofre 4 novos tremores A capital de El Salvador, San Salvador, e seus arredores foram sacudidos por quatro tremores na manhã de hoje (às 13h40 de Brasília). Devido aos recentes terremotos, os tremores alarmaram a população. Há apenas oito dias, registrou-se a última onda de tremores de forte magnitude que teve seu epicentro na região sul da capital, onde fica a área residencial Santa Helena. As linhas telefônicas se congestionaram com a demanda de chamadas de pessoas que se comunicavam com suas casas, para saber da situação dos familiares. O tremor não foi sentido nas zonas oeste e leste do País. El Salvador sofreu um terremoto de 7,6 graus da Escala Richter no dia 13 de janeiro e outro de 6,6 graus em 13 de fevereiro.