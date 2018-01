El Salvador sofre 4º terremoto em 1 mês Um novo forte terremoto atingiu El Salvador nesta sexta-feira, mais uma vez causando pânico entre os residentes da capital San Salvador. De acordo com o diário La Prensa Grafica, a intensidade do 4º abalo em um mês no país foi estimada em 4,2 graus na escala Richter. A reportagem não informou o horário do terremoto, mas disse que o epicentro foi na capital. Nas últimas semanas, outros terremotos deixaram pelo menos 1.246 pessoas mortas de mais de 8.000 feridas. As informações são da Dow Jones.