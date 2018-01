El Salvador: terremoto não foi muito forte O porta-voz do Geological Survey de Golden, no Colorado, Waverly Person, disse que a intensidade do terremoto que atingiu hoje a capital de El Salvador, San Salvador, não teria sido muito forte, provavelmente de 4 graus na escala Richter. "Foi forte, mas rápido", disse Dore Ayala, da Cruz Vermelha salvadorenha. O terremoto ocorreu às 14h37 de Brasília.