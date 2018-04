El-Sissi indica que concorrerá à Presidência do Egito O chefe do Exército do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, disse nesta terça-feira que não pode "virar as costas" se a maioria dos egípcios deseja que ele concorra à Presidência e que tomará medidas oficiais em breve, informaram meios de comunicação estatais.