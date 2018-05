'Ela é dura com o terrorismo', diz Trump, ao defender nomeada para dirigir a CIA

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, defendeu, nesta segunda-feira, 7, sua indicada para dirigir a Agência Central de Inteligência (CIA), Gina Haspel, descartando o debate sobre seu envolvimento com programa de interrogatórios envolvendo tortura. Segundo ele, membros do Partido Democrata não a querem no cargo por ela ser "dura demais com o terrorismo". Trump fez as declarações pelo Twitter, onde apoiou sua indicada. "Nestes tempos muito perigosos, temos a pessoa mais qualificada", escreveu.

Segundo funcionários de alto escalão do governo, Gina chegou a oferecer a retirada de sua nomeação na sexta-feira, 4, em meio às preocupações de que o programa de interrogatórios do qual ela fez parte poderia prejudicar sua reputação e a reputação da CIA. Na sexta-feira, assessores da Casa Branca pediram detalhes sobre seu envolvimento com o extinto programa de detenção e interrogação brutal dos suspeitos pelo ataque terrorista de 11 de setembro. Diante do pedido, ela ofereceu sua retirada.

+ Indicada para comandar a CIA tem nome ligado a torturas

A audiência de confirmação de Gina ao cargo está marcada para a quarta-feira. De acordo com assessores da presidência, ela recebeu a confirmação da Casa Branca de que sua nomeação ainda está valendo e não será retirada do Congresso.

Gina, caso seja confirmada, será a primeira mulher a dirigir a CIA. Durante sua carreira, serviu majoritariamente sob disfarce e grande parte dos registros de suas atividades são confidenciais. De acordo com os democratas, ela não deveria ser confirmada para o cargo porque foi chefe numa base de detenção secreta na Tailândia, onde dois suspeitos de terrorismo foram submetidos a simulação de afogamento, técnica que é considerada uma forma de tortura.

+ Nomeação de uma mulher para o comando da CIA não agrada feministas

Ela disse a legisladores nas última semanas que se manterá firme contra qualquer esforço para reiniciar o programa de detenções e interrogatórios, segundo informaram funcionários do governo. Fontes também afirmaram que ela estava receosa de ter o mesmo destino que Ronny Jackson, que era candidato a dirigir a agência de assuntos dos veteranos de guerra e retirou sua nomeação após o escrutínio no congresso.

Gina assumiu como diretora interina da agência no mês passado depois que Mike Pompeo foi empossado como secretário de Estado. / AP