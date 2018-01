Ela se achava igual à assassina de Houston. E matou os filhos Um júri do Texas teve de enfrentar momentos horríveis, ontem: um vídeo da cena do crime mostrava Joshua, de apenas oito anos, caído ao lado do irmão, de apenas 6, no jardim onde se liam placas ?O amor da mamãe cresce aqui? e ?Obrigado, Deus, pelas Mães?. Os meninos haviam sido encontrados com pesadas pedras sobre os peitos ? mortos pela mãe. Deanna Laney tinha alucinações de que assim como Andrea Yates, uma mulher que afogou seus filhos em 2001, fora escolhida por Deus para testemunhar o dia após o fim do mundo. E como Andrea, matou os três filhos a pedradas. Deanna, uma dona de casa profundamente religiosa, que ensinava os filhos em casa, declarou-se inocente, por razão de insanidade, das acusações de assassinato e de haver infligido danos graves a uma criança. Ela disse que Deus mandou-a matar os filhos. O psiquiatra Park Dietz testemunhou que Deanna tem alucinações de que ela e Andrea Yates, a mãe de Houston que afogou os cinco filhos, sobreviveriam ao fim do mundo para ensinar os outros sobre Deus. Dietz também deu parecer no julgamento de Yates. ?Ela achava que seria uma das duas testemunhas descritas no Livro das Revelações?, explicou. Os promotores argumentam que Deanna sabia distinguir o certo do errado quando matou os filhos, no Dia das Mães do ano passado, na pequena cidade de New Chapel Hill, 160 quilômetros ao sul de Dallas. Mas os dois psiquiatras da defesa, os dois da acusação e um do juiz foram unânimes em declarar que Deanna é insana de acordo com a definição legal. Dietz, que acreditava que Andrea Yates sabia distinguir o certo do errado quando matou os filhos ? e que foi sentenciada a prisão perpétua em 2002, assegurou que Deanna não sabia. Deanna tinha fantasias de que poderia ler os fatos mais comuns do dia-a-dia como mensagens de Deus. Quando seu bebê, Aaron, tinha problemas intestinais, ela achava que era um aviso de Deus de que ela não estava ?digerindo? as palavras divinas apropriadamente, contou Dietz. ?Interpretar o que um bebê deixa em suas fraldas reflete uma pessoa mentalmente doente?, insitiu. Um pouco antes, o marido de Deanna testemunhara que não notara nenhuma mudança de humor, antes do ataque, e nenhum sinal de que era capaz de matar os meninos. ?Eu não entendo (o que aconteceu)?, disse Keith Laney, que ficou ao lado da mulher no tribunal. Keith, de 47 anos, sorriu para Deanna quando os promotores perguntaram em que ano se casaram. Mas perdeu momentaneamente a compostura ao olhar para uma foto em tamanho de poster dos três meninos sorrindo, feita meses antes de suas mortes. O júri também viu, nas cenas de vídeo apresentadas no tribunal, uma larga mancha de sangue num berço, onde Deanna feriu gravemente Aaron, então com 14 meses. Deanna, de 39 anos, abaixou a cabeça nesse momento e chorou quando foram mostrada as fotos das autópsias aos oito homens e quatro mulheres do júri. Para demonstrar a gravidade do ataque a Joshua, o promotor Matt Bingham atirou uma pedra de sete quilos no chão do tribunal por oito vezes. As vibrações foram sentidas em todo o salão. A acusação não está pedindo a pena de morte.