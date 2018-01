Elas têm 60 anos e vão voar meio mundo num monomotor Duas sexagenárias chilenas iniciaram uma viagem inédita entre o Chile e a Suíça num avião monomotor, seguindo o percurso realizado em 1928 entre a Europa e as Américas pelo primeiro correio enviado por via aérea. Madeleine Dupont, 60 anos, e Maria Eliana Christen, 63 anos, vão percorrer 30.188 quilômetros ao longo de três continentes em seis semanas, segunda a Agência Lusa, numa viagem jamais realizada por mulheres. As duas aviadoras partiram terça-feira do Chile e devem chegar a Genebra no dia 27 de abril, após 18 escalas ao longo da América do Sul, África e Europa. O tempo estimado de vôo é de 110 horas, a bordo de um monomotor Bonanza F-33 A, de 1981, preparado pela Força Aérea chilena. A ministra da Defesa do Chile e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea estiveram presentes na partida das duas aviadoras sexagenárias.