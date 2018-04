ElBaradei critica postura de Washington O político egípcio Mohamed ElBaradei, ex-dirigente da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), deixou sua residência neste domingo, onde estava em prisão domiciliar, e juntou-se a milhares de manifestantes no centro do Cairo, pedindo a renúncia do presidente Hosni Mubarak, informou um repórter da AFP. Imagens da emissora CNN mostraram ElBaradei junto a populares nas manifestações.