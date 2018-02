ElBAradei é aclamado pela oposição do governo egípcio Centenas de egípcios cantaram e entoaram gritos hoje, pedindo reformas políticas. Os manifestantes comemoravam a chegada, no aeroporto do Cairo, do ex-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Mohamed ElBaradei, visto como um possível contraponto à hegemonia do presidente Hosni Mubarak.