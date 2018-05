ElBaradei: eleições no Egito foram 'farsa' Mohamed ElBaradei, um dos políticos egípcios que defendem a democratização do país, disse hoje que as eleições parlamentares que ocorreram no final de semana passado foram uma "farsa" e alertou sobre a possibilidade de violência se as autoridades continuarem a ignorar pedidos da população por reformas políticas. ElBaradei venceu o prêmio Nobel da Paz de 2005 e dirigiu a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). De volta ao Egito, ele passou a se envolver diretamente no processo político local.