ElBaradei segue "muito preocupado" com programa nuclear do Irã O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, expressou nesta segunda-feira sua "séria preocupação" pela falta de cooperação do Irã a respeito das exigências da comunidade internacional em relação ao seu controvertido programa nuclear. Por sua vez, ElBaradei qualificou como "encorajador" o diálogo mantido no fim de semana passado entre o responsável de Política Externa da União Européia (UE), Javier Solana, e o negociador nuclear do Irã, Ali Larijani, embora tenha reconhecido que "esta janela de oportunidade não é muito ampla". "A comunidade internacional está preocupada com o descumprimento do Irã às exigências da Junta (de Governadores da AIEA) e do Conselho de Segurança. Quero ver progressos", manifestou. A comunidade internacional pediu ao Irã que Teerã suspenda seu programa de enriquecimento de urânio, um material especialmente sensível devido a seu possível duplo uso, civil e militar. No entanto, Teerã ignorou estas solicitações, o que fez com que os Estados Unidos e seus aliados europeus desejem impulsionar no Conselho de Segurança um regime de sanções comerciais e diplomáticas contra o país. ElBaradei acrescentou que o Irã deveria esclarecer alguns assuntos pendentes relacionados ao seu programa de enriquecimento que seguem sem solução há três anos. "Necessitamos fechar nossa verificação o mais rápido possível. Após três anos já é tempo que isso aconteça", disse El Baradei pouco antes de abrir formalmente a reunião da Junta, que durará toda a Semana. "Vou informar que o Irã não cumpre plenamente as exigências da Junta e do Conselho de Segurança da ONU de suspender suas atividades relacionadas ao enriquecimento de urânio", informou. Quanto à nova reunião entre Solana e Larijani prevista para esta semana, ElBaradei expressou sua esperança de que o resultado seja "um acordo para voltar à mesa de negociações". "Espero que todas as partes façam todo o esforço possível para voltar às negociações. Sigo pensando que as negociações são a melhor opção para encontrar uma solução duradoura", disse. Por outra parte, um diplomata europeu confirmou nesta segunda-feira à Efe em Viena que Larijani teria oferecido em suas conversas com Solana a interrupção dos trabalhos de enriquecimento durante dois meses para facilitar o início de negociações com seis grandes potências sobre um pacote de incentivos recebido em junho passado. O Irã tinha se referido a essa proposta em 22 de agosto, embora sem esclarecer se a rejeita ou a aceita. No entanto, a fonte consultada disse que uma suspensão temporária "não é suficiente", já que o pacote de incentivos contém como condição uma interrupção "alongo prazo, durante anos". A Junta irá deliberar esta semana sobre diversos assuntos e não se espera que o dossiê iraniano seja abordado nos próximos dois dias.