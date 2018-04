ElBaradei volta ao Egito para defender democracia

Ele disse que retornou ao país porque "este é um momento crítico na vida do Egito e eu tenho de participar (dele) com o povo egípcio". ElBaradei foi diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e em 2005 foi premiado com o Nobel da Paz de 2005, juntamente com a AIEA.

Ativistas egípcios realizaram o terceiro dia consecutivo de manifestações, pedindo a saída do presidente Hosni Mubarak, que governa o país há quase 30 anos. As informações são da Associated Press.