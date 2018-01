Elefante colorido causa furor em exposição nos EUA Banksy faz da polêmica uma constante em seu trabalho Uma elefanta pintada de vermelho e dourado pelo polêmico artista plástico Banksy causou furor em uma exposição em Los Angeles, nos Estados Unidos. O animal fazia parte da mostra Barely Legal (algo como ?Legal por pouco?, ou ?Quase ilegal?), que abordava o tema da pobreza e da injustiça social. Para simbolizar como o mundo ignora o problema da pobreza, Bansky colocou a elefanta indiana Tai, de 38 anos, pintada como se fosse um papel de parede, dentro de uma casa montada no armazém onde se realizava a mostra. Não se sabe a identidade de Banksy. Ele não costuma dar entrevistas e fez da contravenção uma constante em seu trabalho, sempre provocativo. Recentementem, ele trocou 500 CDs da cantora Paris Hilton por cópias adulteradas em lojas de Londres, e colocou no parque de diversões Disney uma estátua-réplica de um prisioneiro de Guantánamo. A proprietária da elefante, Kari Johson, disse que a pintura não é tóxica e que está de acordo com as regras de saúde animal. "Tai já fez vários, vários filmes. Ela está acostumada a maquiagem", disse Kari. Críticas Mesmo assim, a iniciativa foi criticada pelas autoridades locais responsáveis por lidar com assuntos envolvendo animais. O chefe do departamento responsável, Ed Boks, disse que jamais concederá novamente autorização para propostas "frívolas". "Autorizações nunca mais serão concedidas para abusos frívolos de animais no futuro", ele afirmou à agência Associated Press. "Creio que (o trabalho) envia a mensagem equivocada de que abusar de animais não apenas está OK, mas é uma forma de arte." Boks disse que ainda tentou cancelar a autorização do artista para exibir seu trabalho, mas o período de exposição era curto para tentar reverter a autorização. A exposição terminou no domingo. O artista não comentou as críticas.