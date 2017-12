Elefante descontrolado mata 12 pessoas na Índia e Nepal Um elefante selvagem e descontrolado invadiu vilas em uma área da fronteira entre a Índia e Nepal e matou 12 pessoas, informou hoje a polícia indiana. O animal vitimou nove pessoas em uma vila indiana e três outras em uma localidade no território nepalês, afirmou o ministro da Vida Selvagem do Estado de Bengala Ocidental, Jogesh Burman. A tragédia teve início ontem em uma plantação de chá em Marapur, Índia, próxima à fronteira com o Nepal, quando o elefante invadiu a vila e destruiu tudo o que via pela frente. Segundo o chefe de polícia local, K. Jayaraman, o animal saiu aparentemente de uma floresta nepalesa e atravessou um rio antes de chegar à área da plantação, a cerca de 480 quilômetros ao norte de Calcutá, a capital de Bengala Ocidental. Entre as vítimas no lado indiano estão crianças e velhos que estavam no caminho do animal. Depois de 30 minutos de devastação, residentes se uniram à polícia e conseguiram espantar o elefante, que retornou ao lado nepalês da fronteira, matando mais três pessoas. Após declarar o elefante "nocivo", autoridades locais ordenaram uma caçada ao animal. Em ataques similares, 11 pessoas morreram em uma área de Bengala Ocidental há um ano.