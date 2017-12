Elefante estressado ataca carro no Sri Lanka Um elefante de quatro toneladas golpeou uma minivan durante um torneio de pólo com elefantes no sul do Sri Lanka. O animal, chamado Abey, participava da competição. Ele derrubou o jogador que participava do torneio com ele, deixou o campo e passou a golpear repetidamente o carro da equipe espanhola. Segundo um especialista em preservação de elefantes, Prasop Tipprasert, os elefantes também podem ficar estressados. Ele afirmou que Abey pode ter ficado estressado por estar em contato, durante a competição, com outros elefantes que não conhecia.