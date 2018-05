Elefante ex-viciado em heroína vai voltar à vida selvagem Um elefante ex-viciado em drogas, que foi alimentado com bananas cheias de heroína por tratadores ilegais, vai retornar à vida selvagem após ser curado de seu vício por meio de metadona e contínuo tratamento. "Grande Irmão", um elefante que uma vez "viveu pacificamente" com seu bando perto da fronteira da China com Mianmar na província de Yunnan, foi capturado por tratadores em 2005, informou o China Daily na quinta-feira. "Para controlá-lo e para que ele pudesse liderar a manada para onde eles queriam, os tratadores o alimentaram com bananas cheias de drogas", disse o jornal. Os tratadores, entretanto, foram presos tentando vender o "Grande Irmão" e seu bando após um aviso à polícia florestal. O elefante desenvolveu uma feroz dependência de heroína e se tornou um perigo às pessoas que lhe negavam uma dose, afirmou o jornal, citando a polícia. O "Grande Irmão", que fazia movimentos bruscos e babava, teve de ser transportado para um parque especial na ilha da província vizinha de Hainan para tratamento, já que uma suspensão imediata da droga seria uma verdadeira tortura para o animal. Depois de ser diagnosticado com dependência de heroína, as autoridades do parque em Hainan passaram um ano cortando gradativamente sua dependência por meio de metadona, além de banhos e massagens regulares. Agora, livre do vício, o "Grande Irmão" vai em breve retornar para casa. (Por Ian Ransom)