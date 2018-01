Elefante selvagem destroi 30 casas no Nepal Um elefante selvagem de um parque nacional do Nepal invadiu uma aldeia no sul da capital Katmandu e destruiu pelo menos 30 casas, segundo informações divulgadas hoje pela imprensa local. De acordo com as autoridades de Madhi Ayodhyapuri, o paquiderme causou vários problemas aos moradores nos últimos 15 dias. No domingo passado, o animal destruiu 10 casas em diferentes locais da aldeia. O elefante vive no Parque Nacional Royal Chitwan, a cerca de 80 quilômetros ao sul da capital. Os responsáveis pelo parque enviaram especialistas e outros elefantes à aldeia na tentativa de afastar o paquiderme do local, mas, até agora, não obtiveram resultados.