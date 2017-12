Elefante selvagem mata casal na Malásia Um elefante selvagem matou um homem e sua esposa em uma floresta no nordeste da Malásia, informou hoje a imprensa local nesta sexta-feira. O ataque ocorreu quando o homem, a esposa e a filha do casal caminhavam ontem de volta para casa após uma pescaria em um rio nas proximidades de Dungun no Estado malaio de Trengganu, informou a agência local de notícias Bernama. Dungun situa-se a cerca de 455 quilômetros de Kuala Lumpur. Ismail Abdul Rahman, de 59 anos, e sua esposa, Aliah Ishak, também de 59, foram atacados pelo elefante e morreram, informou a agência. A filha do casal, Siti Aminah Ismail, de 36 anos, ficou ferida e está internada no Hospital Público de Dungun. A polícia, auxiliada por moradores locais, resgatou ontem à noite o corpo de Ismail. O cadáver de sua esposa foi recuperado na manhã de hoje. Siti Aminah disse à agência de notícias que alertou os pais sobre a presença do elefante. O animal os atacou de repente, acertando seu pai com a tromba e o jogando ao chão. O elefante chegou a persegui-la, mas depois voltou-se para sua mãe. "Vi minha mãe correndo com o elefante em seu encalço. Pensei que ela conseguiria escapar", relatou.