Elefante selvagem mata quatro pessoas em Bangladesh Um elefante selvagem invadiu um vilarejo no sudeste de Bangladesh, pisoteando quatro membros de uma família até a morte, disseram testemunhas na sexta-feira. O elefante atacou a família na noite de quinta-feira no distrito de Bandarban Hill, a 350 quilômetros da capital, Daca. O animal também danificou várias lojas e três casas antes de voltar para a floresta, disseram os moradores a repórteres. Os elefantes, espécie sob risco em Bangladesh, mataram uma média de 15 pessoas por ano. Seu habitat diminuiu com o desmatamento decorrente do aumento demográfico. Um dos países mais populosos do mundo, apenas 17,5 por cento do território de Bangladesh é coberto por florestas. Há 400 elefantes no país --100 deles são mantidos em cativeiro. (Por Azad Majumder)