Elefantes indianos usam refletores traseiros para sair à noite Os condutores de elefantes na capital da Índia começaram a colocar à noite refletores nos traseiros dos animais para evitar que eles sejam atingidos por motoristas que não conseguem enxergá-los na escuridão. Dois refletores de 13 centímetros de diâmetro são pendurados sobre o cordão da sela e ficam pendendo na altura do rabo dos elefantes, disse N.V.K Ashraf, de uma Ong protetora da vida selvagem. Os 30 elefantes usados para fins comerciais em Nova Délhi, como retirar árvores tombadas, trabalham no período noturno, a partir das 22h00, para evitar que obstruam o tráfego. Mas isto provoca a ocorrência de acidentes, porque os elefantes têm pele escura. Três acidentes de trânsito envolvendo quatro elefantes ocorreram nos últimos dois anos, disse Ashraf. Em Nova Délhi, os elefantes também enfrentam trânsito congestionado, ruas cheias, ar poluído, excesso de calor no verão e de frio no inverno. Alguns deles sofrem de desnutrição e de stress decorrente do trabalho, disse a Ong Wildlife Trust em sua página na Internet.