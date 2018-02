Eleição ainda indefinida na Bolívia Com mais de 99% das urnas já apuradas na eleição presidencial boliviana, o vencedor do pleito ainda continua indefinido. Como nenhum dos candidatos conseguirá agregar 50% + 1 dos votos válidos, o Congresso do país terá que escolher, no próximo dia 6 de agosto, dentre os dois candidatos mais votados o futuro presidente do país. Pelo menos, é o que reza a Carta Constitucional da Bolívia. O ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada lidera, até o momento, a apuração dos votos do último domingo, com cerca de 22,46% dos votos. Entretanto, dois candidatos da região da Cochabamba ainda brigam pela segunda colocação: o ex-prefeito Manfred Reyes Villa, que recebeu em torno de 20,96% dos votos apurados e Evo Morales, o líder dos cocaleiros (plantadores de coca), candidato esquerdista, que tem 20,89% da votação. Um empate técnico, portanto. Em quarto lugar, vem um outro antigo presidente, Jaime Paz Zamora, com 16,31% do que já foi apurado até aqui. O resultado final da eleição não deve ser divulgado até o início da próxima semana, um atraso causado pelo tempo ruim que atinge algumas das regiões mais afastadas do país neste inverno.