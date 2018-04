Eleição argentina inicia com atraso em algumas sessões As eleições parlamentares na Argentina começaram às 8 horas deste domingo na maioria das Províncias e municípios do país, mas algumas sessões registram atraso devido à falta de autoridades e fiscais de mesa que não compareceram ao local de votação. Até as 9h15, em Mendoza e Santa Fe, algumas escolas ainda não tinham sido abertas e as filas já estavam longas.