Eleição argentina terá segurança com 85 mil homens O ministro do Interior, Jorge Matzkin, afirmou que o governo colocará 85 mil homens na segurança das eleições do próximo domingo e que a segurança não naverá tolerância com o movimento piqueteiro (desempregados), que promete manifestações em todo o país contra. Matzkin disse que quem dificultar a eleição ou o transporte das urnas poderá ser preso por um período de seis meses a dois anos. Para garantir a transparência do pleito, o ministro já começou a receber os convidados internacionais como os representantes do Centro de Assessoria e Promoção Eleitoral do Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) e uma comitiva da da Organização dos Estados Americanos (OEA). O presidente Eduardo Duhalde quer afastar qualquer dúvida sobre a lisura do processo eleitoral e, por isso, convidou também uma comitiva de parlamentares e juízes do Reino Unido, Guatemala, Peru e El Salvador.