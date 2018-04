Eleição aumenta bancada xiita no parlamento do Bahrein

Os xiitas, com ligações a clérigos e políticos do Irã e do Iraque, são maioria no país, mas a monarquia sunita é aliada da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

A votação realizada hoje foi a terceira eleição do Bahrein em oito anos de constituição. O índice de comparecimento às urnas foi de 67%, apesar de manifestações em favor do boicote ao pleito. Nove cadeiras serão disputadas num segundo turno, mas a expectativa é de que fiquem com o governo. As informações são da Associated Press.