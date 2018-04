Eleição de Israel consagra ''triunfo do 3º colocado''

Desde a divulgação dos resultados das eleições gerais de terça-feira passada, Israel vive uma indefinição política, sem saber quem será o próximo primeiro-ministro. O partido de centro Kadima, liderado pela chanceler Tzipi Livni, obteve 28 das 120 cadeiras da Knesset (Parlamento). O direitista Likud, do ex-premiê Binyamin "Bibi" Netanyahu, ganhou 27 cadeiras. Os dois líderes correm contra o tempo para forjar alianças com outros partidos. As listas com pedidos - de aprovações de leis a cargos ministeriais, passando por verbas milionárias - põem em xeque as ideologias e promessas de Livni e de Bibi. Por enquanto, quem saiu ganhando foi o terceiro colocado na votação, o ultranacionalista Avigdor Lieberman, do partido Israel Beiteinu (Israel Nossa Casa), com 15 cadeiras. Liebermam faz quatro exigências em troca de seu apoio. A primeira é a aprovação de uma lei que permita casamentos civis no país. Hoje, só há uniões religiosas, monopólio de rabinos ou de equivalentes de outros credos. Estima-se que há 300 mil israelenses impedido de se casar, a maioria imigrantes da ex-URSS que não foram reconhecidos como judeus pelo rabinato ortodoxo. A segunda exigência é maior flexibilidade no processo de conversão ao judaísmo. Mas essas propostas são rejeitadas por outro partido importante para que Livni ou Bibi consigam reunir maioria na Knesset: o religioso sefardita Shas, com 11 cadeiras. O líder espiritual do partido, o rabino Ovadia Yossef, chegou a comparar Lieberman a satanás durante a campanha eleitoral. Aliás, o Shas também tem seu preço: algo em torno de US$ 250 milhões em verbas para instituições religiosas e subsídios para famílias de ultraortodoxos com muitos filhos (a maioria), além de ministérios de primeira linha. Lieberman também quer o Ministério das Finanças, algo polêmico, já que ele está sob investigação do Fisco por evasão de impostos e lavagem de dinheiro. Sua última exigência é a mais complicada: aprovação de uma lei que conceda cidadania apenas aos israelenses que jurarem lealdade à bandeira nacional. A proposta levaria a um perigoso embate entre a maioria judaica no país (75%) e a minoria árabe (20%), que tem dificuldade em se identificar com os símbolos nacionais. MÃOS ATADAS Caso aceitem levar essa lei adiante, Livni e Bibi estariam automaticamente descartando o apoio dos mais tradicionais partidos de esquerda do país, o Trabalhista, do ministro da Defesa, Ehud Barak, e o Meretz. Os dois, que acumulam 16 cadeiras, só fariam parte de uma coalizão se Lieberman ficar de fora do governo. O quebra-cabeças torna-se ainda mais complicado quando entram no tabuleiro outros dois partidos pequenos. Um deles, o União Nacional (com 4 cadeiras), é o preferido dos colonos judeus na Cisjordânia. De extrema direita, o partido exige que o novo premiê (de preferência, Bibi) se comprometa, por escrito, a se opor à criação de um Estado palestino e à retirada de assentamentos - mesmo os ilegais - da Cisjordânia. Outro partido, o Casa Judaica (com 3 cadeiras) tem plataforma semelhante. Se aceitar, Netanyahu terá as mãos atadas no relacionamento com os palestinos, alienando quase a metade da opinião pública, favorável a acordos de paz, e isolando Israel no mundo. Tudo isso leva Bibi e Livni a cogitarem uma união entre o Likud e o Kadima - deixando o Israel Beiteinu, o Shas e os partidos ultranacionalistas na oposição. Em público, os dois rejeitam a idéia, mas há sinais de que estariam negociando secretamente a formação de uma coalizão que incluiria os trabalhistas. Nessa configuração, Netanyahu seria o premiê e Livni se manteria como ministra das Relações Exteriores. Além disso, Livni exigiria que o Kadima recebesse, também, os Ministérios da Defesa e da Educação. O dilema dos candidatos fez a analista Sima Kadmon, do jornal Yediot Aharonot, definir a situação: "Dois ganharam e dois perderam. Livni recebeu mais votos, mas não tem coalizão. Bibi pode montar um governo, mas não o quer de extrema direita. Ambos recusam-se a admitir que empataram e, em vez de cooperarem, ficam atrapalhando um ao outro." EXIGÊNCIAS DOS PARTIDOS Israel Beiteinu - Aprovação do casamento civil e flexibilização da conversão ao judaísmo. Líder do partido pede ainda pasta das Finanças e juramento de lealdade dos cidadãos ao Estado judaico Shas - Quer US$ 250 milhões em auxílio a instituições ortodoxas e a famílias religiosas Trabalhista e Meretz - De esquerda, recusam-se a integrar uma coalizão juntamente com o ultradireitista Israel Beiteinu União Nacional e Casa Judaica - De extrema-direita e religiosas, legendas pedem que o futuro governo se comprometa a não aceitar solução de dois Estados