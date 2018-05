Eleição de líder nigeriano causa protestos

O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, venceu as eleições de sábado, marcadas pela violência de oposicionistas no norte do país, de maioria muçulmana. Segundo a Comissão Eleitoral, Jonathan obteve 58,8% dos votos - uma vantagem de mais de dez milhões de votos sobre o ex-general Muhammadu Buhari.

A votação de Buhari foi mais expressiva no norte muçulmano. Após o anúncio da vitória de Jonathan, que é cristão, protestos começaram nos Estados de Bauchi e Gombe, nos quais ao menos dez pessoas morreram e várias casas de partidários do presidente foram atacadas. No Estado de Katsina, 42 detentos fugiram após uma prisão local ter sido atacada.

Os dois maiores partidos de oposição formalizaram queixas contra o Partido Democrata Popular, que governa a Nigéria desde a redemocratização, em 1999. No norte do país, os oposicionistas disseram que houve fraude para que Jonathan - que assumiu o cargo no ano passado após a morte de seu antecessor - obtivesse ao menos 25% dos votos. Nas eleições legislativas do dia 9, um centro de votação foi atacado e um político foi assassinado e 39 outras pessoas morreram em episódios de violência. /AP