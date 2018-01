Eleição de Zapatero deve aprofundar diálogo com Brasil O diálogo Brasil-Espanha deverá se aprofundar depois da vitória do candidato de centro-esquerda José Luis Zapatero nas eleições do último domingo. Na avaliação do embaixador do Brasil em Madri, Osmar Chohfi, as prioridades da política externa do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) coincidem com aquelas definidas pelo atual governo brasileiro. Além disso, Zapatero teve o cuidado de aproveitar as duas visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Espanha, no segundo semestre de 2003, para iniciar um diálogo franco e fluente. "As relações entre o Brasil e a Espanha já vinham em uma trajetória ascendente nesta gestão do primeiro-ministro José María Aznar, do Partido Popular", afirmou Chohfi, lembrando a assinatura do Plano de Parceria Estratégia Brasil-Espanha, em novembro passado, em Santa Cruz de la Sierra, e a visita do próprio Aznar a Brasília em outubro. "Mas o diálogo tenderá a ser mais fluente pelo fato de o novo governo espanhol defender uma estratégia para a política externa em sintonia com a do Brasil", completou. A sintonia pode ser verificada em tópicos considerados centrais nas políticas externas do PT e do PSOE, entre os quais a necessidade de fortalecimento do multilateralismo e a prioridade dos dois países nas suas relações com a América Latina. Segundo Chohfi, os contatos entre Lula e Zapatero intensificaram-se desde julho do ano passado, quando o presidente realizou uma visita de Estado à Espanha. Três meses depois, o líder do PSOE novamente solicitou um encontro e deslocou-se para Oviedo para conversar com Lula, que havia desembarcado na cidade espanhola para receber o prêmio Príncipe de Astúrias. De acordo com Chohfi, ainda não há nenhuma decisão clara do PSOE com relação à saída da Espanha da coalizão liderada pelos Estados Unidos na guerra contra o Iraque. Em discursos de campanha, o oposicionista Zapatero havia criticado duramente a decisão do governo de Aznar se de alinhar incondicionalmente a Washington. Também havia prometido que, se eleito, determinaria o retorno dos 1.600 soldados espanhóis caso a ocupação do Iraque não fosse legitimada e encampada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O prazo para essa decisão do Conselho de Segurança da ONU vence apenas no próximo dia 30 de junho, o que garantirá uma margem de tempo para o novo governo espanhol avaliar a questão sob outros matizes. Para Chohfi, entretanto, a eleição de um candidato de centro-esquerda em uma Europa que tendeu, nos últimos anos, a escolher os candidatos de centro-direta não deverá gerar dificuldades para o novo governo espanhol nos contatos com a vizinhança. "Nunca houve homogeneidade na União Européia, mas esse fato nunca interferiu na convivência entre os seus países-membros. A política do PSOE, por sua vez, sempre foi europeísta", afirmou. Segundo Chohfi, independentemente da vitória da oposição na eleição do último domingo, os investidores espanhóis continuam a seguir com atenção a tramitação do projeto de lei da Parceria Público-Privada (PPP) no Congresso Nacional, com a perspectiva de participação em obras de infra-estrutura no País. O governo brasileiro espera obter a aprovação do texto na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Chohfi lembrou ainda que, na medida que se consolidem a estabilização econômica e os instrumentos de segurança jurídica, o Brasil tenderá a atrair também investimentos de pequenas e médias empresas espanholas. Para o embaixador, o fato de a Bolsa de Madri ter fechado hoje com queda de 4,15% no índice Ibex não traz nenhum indício de incerteza interna na capacidade de o PSOE conduzir uma política econômica sólida. O partido, conforme lembrou, esteve no poder no entre 1982 e 1996, sob a liderança de Felipe González. A queda do índice refletiu, em grande medida, o clima de insegurança gerado pelo atentado terrorista da última quinta-feira. Também foi provocada pelas expectativas com relação às primeiras declarações de Zapatero sobre a composição de seu governo, mais orientado para "alianças ad-hoc" que para coalizões partidárias.