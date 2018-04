Eleição define futuro dos Kirchners

"A mãe de todas as batalhas." Esta é a definição do ex-presidente Néstor Kirchner para as cruciais eleições parlamentares que acontecem hoje na Argentina. Nas últimas semanas, ele apresentou a votação como um plebiscito do governo de sua mulher e sucessora, a presidente Cristina Kirchner, que ainda não completou a primeira metade do mandato. "Se Cristina não tiver maioria no Congresso, corremos o risco de voltar à crise de 2001", ameaçou o ex-presidente em seus comícios. O casal coloca em jogo a frágil maioria que possui no Congresso, correndo o risco de passar o restante do governo de Cristina sem o controle da Câmara de Deputados e do Senado. Caso as pesquisas se confirmem, será a primeira vez que um governo peronista fica sem maioria em ambas as Casas. Vinte e sete milhões de argentinos estão habilitados a ir às urnas para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. As eleições confrontarão o governista Partido Justicialista (peronista) e sua sublegenda Frente pela Vitória com duas coalizões, a União-PRO e o Acordo Cívico e Social. O principal embate ocorrerá na Província de Buenos Aires, que concentra 38,9% dos eleitores e onde o governo apostou todas as fichas na candidatura de Kirchner, que lidera a lista de deputados. No entanto, o milionário Francisco de Narváez, da União-PRO, está em seus calcanhares, segundo pesquisas publicadas na sexta-feira. Elas indicam que Kirchner teria uma média de 37% dos votos, enquanto Narváez conseguiria 34%. Na reta final da campanha, o governo usou em peso sua máquina clientelista para tentar garantir uma margem mais ampla sobre Narváez. Segundo as pesquisa, os Kirchners conseguiriam em todo o país entre 35% e 38% dos votos. A oposição, em conjunto, obteria mais de 50%. Nesse cenário, o kirchnerismo seria obrigado a um exercício de negociação e consenso, pela primeira vez em seis anos. O voto na Argentina é distrital e o eleitor vota na lista completa. Cada distrito corresponde a uma província e à capital federal. Segundo estimativas, para garantir a maioria na Câmara em nível nacional, a lista de Kirchner teria de obter 45% dos votos na Província de Buenos Aires - a mais populosa do país. Para o cientista político Vicente Palermo, do Clube Político Argentino, se os Kirchners vencerem por uma pequena margem na Província de Buenos Aires se apresentarão como vencedores da eleição. Palermo disse ao Estado que o governo perderia, de toda forma, a maioria no Congresso e, por isso, tudo dependerá da leitura política que os Kirchner fizerem. Isto é, se vão negociar com a oposição e realizar uma transição ordenada, ou não. "É um grande mistério, que ninguém sabe como vai terminar", disse o ex-ministro da Cultura e escritor Marcos Aguinis. " Os Kirchners perderão poder. É uma novidade. E será incômodo para eles, pois estão acostumados a mandar de forma autoritária." Empresários consultados pelo Estado expressaram preocupação com esse cenário: o governo pode chegar à conclusão de que precisa conversar com a oposição e o empresariado, mas também pode achar que precisa radicalizar. Isso cria um panorama no qual poderia haver mais estatizações. "Se perderem, vejo rancor e despeito", afirmou um dos principais líderes ruralistas do país, Mario Llambías, da Confederação de Associações Rurais de Buenos Aires e La Pampa. Algo que poderia levar a uma atitude que define como "a lógica do psicopata encurralado". PODER ENCOLHIDO Kirchner foi eleito em 2003 com apenas 22% dos votos, a menor proporção na história da Argentina. No entanto, ajudado pela recuperação da economia (iniciada no final do governo de Eduardo Duhalde), Kirchner aumentou rapidamente sua popularidade. Em 2005, venceu as eleições parlamentares com 38,9% dos votos. Em 2007, lançou a primeira-dama à presidência e a elegeu com 45,6%.