Eleição em Estado mais populoso da Índia é decisiva para premiê

As eleições em Uttar Pradesh, um Estado que tem a população maior que a do Brasil, podem ter relevância na definição de quem será o próximo governante da Índia. É uma corrida acirrada entre quatro candidatos, que contrapõe o descendente da dinastia Gandhi, da elite, ao poderoso líder de uma casta baixa e outros dois partidos. Os resultados serão anunciados no dia 6 de março.

Rahul Gandhi, do partido do governo central, o Partido do Congresso, apostou sua reputação política em ressuscitar a legena em um Estado que não governa há 22 anos.

Um bom resultado poder dar novos ares para o segundo mandato do primeiro-ministro Singh, que foi dominado por corrupção e rupturas na colisão governante.

"Isto levantaria muito o moral do partido. Um desempenho melhor nestas pesquisas dará a confiança de que precisa para planejar estratégias para as eleições gerais em 2014", disse o professor Pralay Kanungo, do centro de estudos políticos da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Délhi.

Gandhi, que é filho, neto e bisneto de antigos primeiros-ministros, é considerado uma opção provável para assumir o cargo no lugar de Singh, mas o momento não é claro. Ele disse esta semana que por enquanto não lhe interessava muito se tornar primeiro-ministro.

Uma demonstração fraca em Uttar Pradesh deixaria o Partido do Congresso mais fraco que nunca, à medida que o país se prepara para as eleições gerais. O Partido do Congresso tem agora 22 dos 403 assentos na Câmara local e as previsões mais otimistas estimam que conseguiria em torno de 80.

Uttar Pradesh, com 200 milhões de pessoas, se estende a sudeste de Nova Delhi, cortado em sua extensão pelo rio Ganges. Para evitar violência, a votação é distribuída em sete dias. Os resultados das eleições de cinco Estados serão anunciados no dia 6 de março.