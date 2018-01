Eleição em Montenegro pode ser cancelada As eleições presidenciais de Montenegro, realizadas hoje, podem ser canceladas porque a taxa de comparecimento foi de 45,1% - inferior, portanto, aos 50% mais 1 exigidos pela lei. Montenegro forma com a Sérvia a Federação Iugoslava. Onze candidatos disputaram o posto. O favorito é Filip Vujanovic, do Partido Democrático dos Socialistas. Ele defende a separação de Montenegro da federação. Vários partidos pró-federação fizeram campanha pelo boicote às eleições.