Eleição histórica em Serra Leoa Animados eleitores formaram longas filas desde a madrugada desta terça-feira para participar das primeiras eleições presidenciais e parlamentares, em busca de mudanças após dez anos de duros combates. ?Depois dessas eleições haverá paz permanente?, disse Hassan Bah, que espera pacientemente em uma fila com mais 500 pessoas. Bah teve a mão direita cortada pelos rebeldes, que violentaram sua esposa, seqüestraram seu filho de nove anos e mataram o caçula de apenas nove meses. Depois de sobreviver a tanta dor, Bah disse que tem esperança. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que se trata de um voto histórico e instigou a população a ?exercer seu direito de voto com o mesmo espírito de paz e tolerância?. Mais de 2,3 milhões de pessoas se cadastraram para votar, numa sociedade com 5 milhões de pessoas. As eleições são consideradas como uma prova de paz para esta frágil nação do oeste da África. Nove partidos apresentaram candidato à presidência e 11 disputam as 112 vagas no Parlamento. O presidente Ahmed Tejan Kabbah foi o primeiro a depositar o voto na urna e os eleitores saíram às ruas para votar supervisionados pelos soldados da ONU. Os partidos trocaram acusações antes das eleições, mas a campanha transcorreu sem problemas. Na última convocatória para as eleições, em 1996, os rebeldes cortaram as mãos daqueles que tentaram votar. Cortar mãos, pés, orelhas, narizes e lábios se transformou na marca registrada dos rebeldes.