Eleição libanesa põe aliados dos EUA contra bloco do Hezbollah

Os libaneses votam hoje em uma das raras eleições democráticas no mundo árabe, na qual a inusitada aliança 8 de Março, que reúne de cristãos liberais ao Hezbollah - apoiado por Irã e Síria -, compete com o 14 de Março, composto por sunitas pró-EUA aliados a facções cristãs e drusas. Com eleitores retornando de lugares como Gana, Brasil, Emirados Árabes, Canadá e Austrália, o resultado das urnas será um teste tanto para o presidente americano, Barack Obama, quanto para o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Obama jogou seu peso na coalizão governista 14 de Março. Há poucas semanas, o vice-presidente americano, Joe Biden, esteve em Beirute, onde se reuniu com membros dessa coalizão e criticou os opositores. Já o líder iraniano, que na sexta-feira disputa a reeleição em Teerã, apoia abertamente o Hezbollah e seus aliados. Uma vitória da aliança 8 de Março, segundo analistas, poderá aumentar ainda mais as chances de Ahmadinejad permanecer na presidência do Irã. Em Beirute, é consenso que a coalizão vencedora deverá ter no máximo quatro cadeiras a mais do que a rival. Paul Salem, do Carnegie Middle East Center, no Líbano, diz que o país continuará dividido "em dois grupos principais". Segundo o analista, em artigo publicado na imprensa libanesa, a única saída "é uma coalizão de governo formada pelas duas principais alianças", em um governo de união nacional. Se a aliança 14 de Março vencer e não incluir o Hezbollah e seus aliados no governo, há o risco de "novos períodos de violência", como em maio do ano passado. Na ocasião, o Hezbollah ocupou as ruas de Beirute, forçando o governo a aceitar um acordo que deu poder de veto aos opositores. Por outro lado, diz Salem, se a 8 de Março vencer, pode haver um "colapso no suporte para o Estado libanês", semelhante ao que ocorreu quando o Hamas venceu as eleições palestinas. Cresceria também, segundo analistas libaneses, o risco de uma ação israelense contra o Líbano. RIVALIDADE Olhando de fora, esta parece ser uma disputa entre sunitas e xiitas, ou de aliados americanos e iranianos. Na realidade, lembra a revista francófona L''Hebdo, de Beirute, trata-se de uma votação na qual os cristãos de alguns poucos distritos - e não sunitas e xiitas - serão decisivos e seus votos devem determinar o resultado. Xiitas estarão quase que na sua totalidade com a oposição. Os sunitas, em sua maioria, seguem com o governo. Michel Aoun, um dos principais líderes cristãos da atualidade, vivia exilado na França até 2005. Por 15 anos, ele comandou a luta política contra os sírios à distância. Seu maior rival na ala cristã libanesa, Samir Geagea, contra quem combateu na guerra civil (1975-1990), apesar de os dois serem anti-Síria, ficou preso por mais de uma década em um calabouço na capital libanesa. Quando Aoun retornou e Geagea foi libertado, em 2005, durante a Revolução dos Cedros, na qual os soldados sírios foram obrigados a sair do Líbano, os dois líderes cristãos tiveram de optar por qual rumo seguir. Aoun, conhecido como "o general" e descrito como populista pelos críticos, surpreendeu a todos e não se aliou à coalizão anti-Síria no Líbano, liderada por Saad Hariri, filho do ex-premiê Rafik Hariri, morto em um atentado em janeiro de 2005. Ele preferiu assinar um memorando de entendimento com o Hezbollah. Desta forma, Aoun passou para o lado dos sírios, contra quem sempre se opôs, e dos iranianos. Assim, formou-se a coalizão 8 de Março, que coloca lado a lado meninas ocidentalizadas cristãs de jeans e óculos escuros e militantes do Hezbollah. Os armênios, considerados um dos grupos mais neutros do Líbano, também integram a aliança. Geagea optou por se aliar à 14 de Março, ainda que a coalizão possuísse alguns de seus inimigos históricos, como o líder druso Walid Jumblat, a quem seu grupo, denominado Forças Libanesas, tentou matar durante a guerra civil. Apesar de, no fim da vida, Rafik Hariri ter se voltado contra a Síria, durante o tempo em que Geagea esteve preso, ele era primeiro-ministro e nada fez para soltar o líder cristão.