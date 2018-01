Eleição municipal não muda quadro político na Grã-Bretanha O principal partido de ultradireita da Grã-Bretanha elegeu três vereadores em Burnley, cidade com forte divisão racial, mas registrou uma derrota nacional com o Partido Trabalhista se saindo melhor do que o esperado. O Partido Nacional Britânico (BNP, em inglês) venceu apenas três das 6.000 vagas em disputa nas eleições para vereadores e conselheiros ocorridas na quinta-feira em todo o país. As eleições para as câmaras de vereadores realizadas em 174 cidades foram o grande teste para o primeiro-ministro Tony Blair depois da grande vitória de seu Partido Trabalhista em junho do ano passado. Desta vez, enquanto os trabalhistas perderam algumas cadeiras, os conservadores (oposição) falharam em aumentar significativamente a margem de voto. Caso Blair tivesse sofrido uma derrota significativa, isto poderia indicar que o governo estaria perdendo o apoio conseguido nas últimas duas principais eleições. Eleições locais na Grã-Bretanha geralmente custam algumas cadeiras ao partido governista, mas desta vez não houve grandes mudanças na fatia de votos das três principais agremiações do país, apesar do descontentamento público com um aumento na criminalidade e na deterioração dos sistemas públicos de saúde e de transporte. O BNP, que apresentou 68 nomes na disputa ao redor da Inglaterra, elegeu os três primeiros vereadores em quase uma década. Todos os três foram eleitos em Burnley, uma das quatro cidades do noroeste da Inglaterra que sofreram conflitos raciais no ano passado. O BNP - considerado por políticos como fascista e neonazista - fez a campanha aproveitando o ressentimento dos brancos contra minorias, afirmando que os imigrantes procedentes do Sul da Ásia recebem uma parte desproporcional dos fundos públicos. O partido recebeu menos de 1% dos votos nas eleições nacionais do ano passado e não ganhava um cargo público desde 1993. Mas neste ano o partido foi encorajado pelo sucesso da Frente Nacional, de Jean-Marie Le Pen, no primeiro turno das eleições francesas. Com a contagem de votos terminada em 166 das 174 cidades, o partido de Blair perdeu 290 das 2.745 cadeiras que detinha antes das eleições. Os conservadores adicionaram 217 cadeiras às 1.771 que estão atualmente sob seu controle e os liberais democratas venceram 21, diante das 1.223 que possuíam.