Eleição na Costa Rica terá recontagem de votos

O presidente do TSE da Costa Rica, Luis Antonio Sobrado, disse que os resultados já foram registrados em 6.000 dos 6.515 postos para votação no país. Os últimos números mostram Johnny Araya, do Partido Liberação Nacional, com 29,6% dos votos, logo atrás de Luis Guillermo Solís, do Partido Ação Cidadã, com 30,9% dos votos.

Sobrado esclareceu que, sob as leis eleitorais da Costa Rica, essa pequena diferença exige uma recontagem manual. Após a recontagem, o segundo turno provavelmente ocorrerá em 6 de abril, informou. Fonte: Associated Press.