Eleição para a Câmara do Japão será em 9/11, diz jornal O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, anunciou que as eleições para as 480 cadeiras da Câmara dos Representantes será em 9 de novembro, segundo o site do Financial Times. A campanha para as eleições começa oficialmente em 28 de outubro. Atualmente, o Partido Liberal Democrata, do governo, possui 244 cadeiras na Câmara. O PLD governa com o apoio de uma coalizão formada por dois partidos, o Komeito, com 31 cadeiras; e os Novos Conservadores, com 10. As eleições anteriores ocorreram em junho de 2000.