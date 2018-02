Eleição paraguaia ajuda Venezuela no Mercosul Se a eleição do ex-bispo Fernando Lugo, em 2008, iniciou um período de forte polarização no Paraguai, a vitória do colorado Horacio Cartes, dia 21, aponta para um esvaziamento da batalha ideológica dos últimos anos. Analistas concordam que, com o pragmatismo paraguaio em alta, se abre o caminho não somente para a normalização do status do país no Mercosul, mas também para a plena aceitação da Venezuela no bloco.