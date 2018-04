Eleição presidencial é adiada para o dia 7 O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, anunciou ontem um novo adiamento - de hoje para o dia 7 - da eleição do chefe de Estado. O Hezbollah e um dos líderes de oposição, o cristão Michel Aoun, manifestaram seu apoio à candidatura do chefe do Exército, o cristão Michel Suleiman, à presidência.