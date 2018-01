Eleição presidencial na Sérvia fracassa pela 3.ª vez A terceira tentativa de eleger um presidente na Sérvia em pouco mais de um ano fracassou novamente segundo projeções de voto divulgadas hoje, após o fechamento das seções eleitorais, que prevêem uma participação dos eleitores inferior aos 50% necessários para validar o processo. Segundo o Centro para Eleições Livres e a Democracia, o comparecimento uma hora antes do fechamento das urnas era de 36,7%, o que deve invalidar a votação e aprofundar a crise política na antiga república iugoslava. Os eleitores estão desanimados com a falta de avanços nas reformas, o baixo nível de vida e os escândalos de corrupção. O vencedor frustrado é o candidato do governo, Dragoljub Micunovic, que teria obtido ampla margem de vantagem sobre seus cinco rivais.